TV3 dedica el «Quatre gats» i el «Sense ficció»a la memòria històrica

Aquesta nit, a partir de les 21.55 h, TV3 emetrà un especial de Quatre gats, l'espai d'entrevistes en profunditat dirigit i presentat per Ricard Ustrell. Coincidint amb els 80 anys del final de la Guerra Civil Espanyola, el programa està centrat en la memòria històrica. Les protagonistes del programa seran tres dones.

En primer lloc, Roser Guinau, veïna de la Torre de l'Espanyol, explicarà la història de recerca del seu pare mort a la batalla de l'Ebre. Els acompanyarà l'actriu Montser-rat Carulla, que també va viure de prop la guerra i el pare de la qual va passar una llarga temporada al camp d'Argelers.

En segon lloc, el programa viatjarà a París per descobrir la història de Francine Christophe, supervivent del camp de concentració de Bergen-Belsen, on, juntament amb la seva mare, van ajudar a néixer un nadó que ha retrobat al cap dels anys. I, en tercer lloc, Ustrell entrarà a la presó Model amb la presidenta de les Àvies de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. L'Estela ha retrobat el seu net, robat després de l'assassinat de la seva filla. Gerardo Pisarello completarà el relat de la dictadura argentina, i explicarà per primera vegada com van matar el seu pare.

Ricard Ustrell també viatjarà fins al Valle de los Caídos amb l'actor i cantant Pablo Carbonell, on, dies abans que Franco sigui exhumat de la seva tomba, reflexionarà sobre com l'Estat espanyol ha tancat o mal tancat les ferides. Allà, el programa recorrerà tres històries personals que es tornen col·lectives, tres països, tres ferides.



«Avi, et trauré d'aquí»

Tot seguit, a les 22.55 h, la nit dedicada a la memòria històrica continuarà amb Sense ficció. El programa recupera Avi, et trauré d'aquí, de Montse Armengou i Ricard Belis, un documental basat en la recerca del capelladí Joan Pinyol per tornar les restes del seu avi, enterrat al Valle de los Caídos, al seu poble.

L'escriptor i professor de llengua i literatura catalana Joan Pi-nyol va descobrir el 2008, per atzar, que el seu avi, Joan Colom, mobilitzat per l'exèrcit republicà, no estava enterrat a Lleida, com sempre havia cregut la família. El capelladí acaba de publicar Avi, et trauré d'aquí (Saldonar) , un llibre on explica els deu anys de lluita per retornar el cos del seu avi.