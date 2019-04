Netflix renova la sèrie «After Life», de Ricky Gervais, per una segona temporada

La sèrie After Life, creada, dirigida i protagonitzada per Ricky Gervais i que narra la vida d'un periodista que perd les ganes de viure després de la mort de la seva dona, tindrà una segona temporada, tal com ha confirmat Netflix. La sèrie es va estrenar fa tot just un mes i la plataforma no ha dubtat en renovar-la, després de la seva bona acollida. La segona temporada tindrà sis episodis i s'estrenarà el 2020. «Mai havia viscut una reacció com aquesta. Ha sigut una bogeria, però també ha sigut reconfortant», assegura el mateix Gervais, segons Netflix.