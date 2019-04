Netflix fitxa Luis Tosar per protagonitzar «Los favoritos de Midas»

El servei d' streaming Netflix ha anunciat dues noves sèries de producció espanyola: Los favoritos de Midas, dirigida per Mateo Gil i protagonitzada per Luis Tosar, i El Inocente, que estarà dirigida per Oriol Paulo. Així ho va donar a conèixer dijous el vicepresident de contingut original de Netflix, Paco Ramos, durant la presentació de la seva primera seu de producció a Europa, ubicada a les instal·lacions de Secuoya Studios a la localitat madrilenya de Tres Cantos.

Basada en un relat de Jack London publicat el 1901, Los favoritos de Midas suposarà el retorn de Tosar a la petita pantalla després de molts anys allunyat de les sèries de televisió. Mateo Gil ( Las leyes de la termodinámica, Proyecto Lázaro) ha estat el creador de la sèrie al costat de Miguel Barros i també serà l'encarregat de dirigir aquesta minisèrie que constarà de sis episodis. La sèrie, produïda per Núria Valls, Adrián Guerra i Miguel Ángel Faura, relata la història de Víctor, un ric empresari que pateix l'estrany xantatge d'una misteriosa organització que amenaça de matar una persona a l'atzar i continuar assassinant periòdicament altres víctimes, llevat que pagui l'enorme suma que li reclamen.

De la seva banda, el català Oriol Paulo, autor d'èxits de taquilla com Contratiempo o Durante la tormenta, serà l'encarregat de dirigir El inocente, una sèrie basada la novel·la homònima de Harlan Coben, l'acció de la qual es trasllada a Espanya i que, segons va avançar Ramos, començarà el seu rodatge a final d'aquest any.

La ficció, escrita per Jordi Vallejo, Oriol Paulo i Guillem Clua, estarà formada per vuit episodis i la sinopsi oficial és la següent: «Una nit, fa nou anys, Mateo va intercedir innocentment en una baralla i va acabar convertint-se en un assassí. Ara és un exconvicte que no dona res per fet. La seva esposa, Olivia, està embarassada, i tots dos estan a punt d'aconseguir la casa dels seus somnis. Però una trucada impactant i inexplicable des del mòbil d'Olivia torna a destrossar la vida de Mateo».

Els dos títols se sumaran al catàleg de produccions originals espanyoles de la plataforma, en què destaquen sèries com La casa de papel, que al juliol estrenarà la tercera temporada, Élite o Las chicas del cable, entre altres títols encara pendents d'estrena.