El «30 minuts» treu a la llum les conseqüències de l'aïllament dins de la presó

Aquesta nit, a les 21.55 h, el programa 30 minuts estrena un reportatge de Sònia Calvó Carrió i João França, Aïllament: la presó dins la presó. L'objectiu és donar a conèixer una realitat molt desconeguda del sistema penitenciari, els departaments especials de règim tancat (DERT), en els quals les persones poden passar fins a 18 hores tancades a la seva cel·la en soledat. L'aïllament penitenciari té conseqüències psicològiques importants per a les persones que el viuen. Les regles mínimes de les Nacions Unides per al tractament de persones recluses recomanen que l'aïllament no pot superar els 15 dies, ja que la literatura científica ha arribat al consens que més enllà d'aquest temps les conseqüències psicològiques són irreversibles.

A l'Estat espanyol, el reglament penitenciari estableix un límit de 14 dies per a les sancions d'aïllament, tot i que una mateixa persona pot encadenar diverses sancions, i en el cas de les persones que es troben en primer grau poden passar anys en règim tancat. És el cas de la Marcia i la Dolores, dues de les antigues preses que s'entrevisten en el documental.