«Wild Frank» torna a Dmax per endinsar-se en el món de la caça

Les caceres són una tradició àmpliament arrelada a Espanya, una afició que genera defensors i detractors a parts iguals. En un moment en què assumptes com les lleis que regulen la caça i l'ús de les armes estan de plena actualitat, Frank Cuesta no ha dubtat de submergir-se en aquesta realitat en la nova temporada de Wild Frank, que aquesta nit, a les 21.30 h, s'estrena a Dmax.

Al llarg de la nova temporada, Frank Cuesta mostrarà als espectadors les entranyes del món de la caça i intentarà conèixer de primera mà els arguments i les postures de la gent que la consideren una afició molt respectable, però també de qui la considera una autèntica aberració contra els animals.

El format produït per Molinos de Papel promet reobrir un ampli debat social en què les mitges tintes no semblen existir-hi. Segons explica Frank, «l'home ha estat sempre caçador i, en conseqüència, depredador». No obstant això, l'activitat cinegètica a Espanya s'ha convertit en un prolífic negoci del qual viuen localitats senceres, que desenvolupen activitats econòmiques al voltant de la caça esportiva i de lleure.

Per això, l'herpetòleg i presentador intentarà oferir una visió molt àmplia d'aquest món recor-rent diferents enclavaments d'Espanya, de nord a sud, per viure i amarar-se de costums molt diferents en el món de la caça i conèixer els testimonis de qui la considera el seu mitjà de vida, una afició respectable o, per contra, una pràctica aberrant.

Frank Cuesta viatjarà a Andalusia per viure i participar en primera persona durant llargues jornades de caceres i munteries. Des de Castella-la Manxa fins a Jaén o Terol, coneixerà les pràctiques de caça més populars i modestes, però també les grans campanyes per les quals es paguen milers d'euros i en què participa gent vinguda de tot el món. Totes aquestes pràctiques necessiten unes autoritats que vetllin per la seva legalitat, fora del furtivisme. És per això que Frank també té l'objectiu d'apropar-se al treball del Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona), que patrulla els boscos i muntanyes on hi ha la possibilitat que actuïn els caçadors furtius.

La caça no serà l'única temàtica d'aquesta nova temporada, sinó que Frank també intentarà conèixer de primera mà un altre costum que també mobilitza desenes de milers de persones a Espanya: les curses i caceres amb llebrers.