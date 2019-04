La BBC renova per dues temporades més la sèrie «Crimen en el paraíso»

Crimen en el paraíso s'ha convertit en tot un clàssic de l'estiu cada any, i sembla que ho seguirà sent durant força temps. La cadena BBC i la seva productora Red Planet Pictures han anunciat recentment que Death in Paradise - el seu títol original - ha estat renovada per dues noves temporades. D'aquesta manera, Ardal O'Hanlon (Father Ted) seguirà interpretant el detectiu Jack Mooney. Aquesta producció d'èxit es desenvolupa a l'arxipèlag caribeny, concretament a la fictícia Saint- Marie. Sembla que en aquesta illa els assassinats són la tònica habitual del lloc, Mooney i el seu equip seguiran investigant i resolent els misteriosos crims.