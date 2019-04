DKISS treballa en un documental sobre el cas de la nena Madeleine McCann

El canal DKISS prepara un documental sobre la desaparició de Madeleine McCann, la nena britànica de tres anys que la nit del 3 de maig del 2007 va desaparèixer de l'apartament on gaudia d'unes vacances amb els seus pares a Portugal. La producció analitzarà el cas en profunditat, revisarà la línia temporal que condueix a la desaparició de la petita. També aprofundirà en les accions posteriors que es van dur a terme per part de la policia portuguesa, així com les tasques de difusió que van emprendre tots els seus éssers estimats per trobar-la.