TV3 prepara el nou programa sobre el català «El llenguado»

A principi de l'any que ve, TV3 estrenarà El Llenguado, un programa sobre el català presentat pels actors Guillem Albà i Yolanda Sey. Aquest format parlarà sobre la llengua en un to distès i amb sentit de l'humor.

Segons ha informat la cadena pública catalana en un comunicat, ja han començat els primers rodatges d'aquest nou espai que barreja la divulgació i l'entreteniment i que pretén parlar sobre llengua: situació, variants, dubtes freqüents... en un to distès, pràctic i en què no faltarà sentit de l'humor.

En total seran tretze capítols de 50 minuts en què el programa viatjarà a diferents punts de l'àmbit lingüístic català per buscar tant les opinions dels experts com les dels usuaris. També tindrà microseccions, un consultori a càrrec de l'assessor i lingüista de guàrdia Pau Vidal i jocs ràpids per respondre des de casa.

Guillem Albà és actor, músic i clown. Autor i protagonista d'espectacles com Marabunta, Pluja o Calma! i un habitual en la presentació d'actes com Catalunya aixeca el teló. Albà també ha estat director escènic de concerts de Txarango i Love of Lesbian.

De la seva banda, Yolanda Sey és actriu i cantant. Juntament amb les seves germanes, forma el grup de música The Sey Sisters i ha participat en diverses pel·lícules i muntatges teatrals; l'últim, Els Jocs Florals de Can Prosa, de Santiago Rusiñol, al Teatre Nacional.