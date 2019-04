«Sense ficció» mostra aquesta nit l'altra cara del judici al procés

Aquesta nit, a les 21.55 h, el programa de TV3 Sense ficció estrena Un procés dins el Procés, documental dirigit per Gaspar Hernàndez que mostra el procés psicològic que estan duent a terme les famílies dels presos del procés. És la primera vegada que en un documental les famílies dels polítics catalans jutjats expliquen –des de la intimitat de casa seva– les eines psicològiques que han après durant els últims mesos per afrontar l'adversitat i ser més resilients.

Com gestionen l'ansietat, la ràbia, la indignació, la llàstima; com s'ho fan durant el dia a dia per tenir petits moments d'alegria, i quines són les rutines que els ajuden a tirar endavant. En alguns casos tallen llenya quan surten de la presó per descarregar la ràbia; en d'altres, escolten música per no haver de parlar durant els trajectes en cotxe des de la presó; també pinten, escriuen o caminen per la muntanya. Davant la càmera, els familiars també expliquen com és la comunicació amb els presos i com, de vegades, fan el cor fort a la presó. Hi ha casos en què la comunicació més profunda s'estableix per carta, i no pas cara a cara.

Els principals motors psicològics que els ajuden a tirar endavant són l'esperança i el suport de la gent, en el context d'un procés que ha suscitat moltes emocions col·lectives, de vegades difícils de gestionar. «Sabem que estem en una causa col·lectiva», diu Diana Riba, parella de Raül Romeva, que reconeix que sent ràbia però que procura no fer retrets a ningú.



«La xifra negra»

Tot seguit, a partir de les 23.05 h, el programa recupera La xifra negra, un documental d'Ales Payá sobre la violència institucional. A través d'una trentena de casos paradigmàtics, el llargmetratge realitza una panoràmica de la vulneració dels drets humans a l'Estat espanyol i analitza l'índex d'impunitat d'aquest tipus de delictes. Víctimes, advocats, jutges, policies, defensors dels drets humans i altres experts analitzen les causes i apunten possibles vies de superació d'una xacra que posa en dubte el nostre estat de dret. En el treball hi participen Manuela Carmena, Joaquim Bosch i Rafael Ribó, entre els entrevistats, i també hi col·laboren actors com Willy Toledo, Isak Férriz i Gorka Lasaosa.