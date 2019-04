Movistar produirà ficcions originals a Llatinoamèrica

Després de l'èxit obtingut amb la producció de sèries originals a Espanya, Movistar està decidida a expandir el seu domini per arribar a l'Amèrica Llatina. La plataforma de Telefónica ha iniciat la preproducció dels tres projectes a Colòmbia i Perú. Així ho va anunciar la plataforma dilluns en el marc del MIPTV de Canes, l'esdeveniment internacional de desenvolupament i distribució de continguts de televisió, on va detallar que les primeres estrenes es realitzaran a partir de la segona meitat del 2019 en les seves diferents plataformes de vídeo.

«Després de l'èxit assolit amb els continguts de ficció originals produïts per Telefónica a Espa-nya, era natural que féssim el salt a l'Amèrica Llatina», va assenyalar Paula Figueroa, directora de la Unitat de Vídeo Telefónica. Així mateix, va destacar que els continguts són «una clau diferenciadora» de la seva oferta. «Hem transformat la nostra plataforma de vídeo en un agregador on els nostres clients poden accedir des d'un sol lloc als millors continguts. Amb la nostra aposta per la producció original, volem convertir els nostres canals en el millor aparador per donar a conèixer el talent i creativitat d'una comunitat que té com a llengua l'espa-nyol», va afegir Figueroa.

La plataforma ha arrencat amb força a Espanya amb sèries com Arde Madrid, El embarcadero, La peste i Mira lo que has hecho.