La plataforma d'Apple adaptarà en sèrie la novel·la «Lisey's Story», de Stephen King

L'actriu nord-americana Julianne Moore serà la protagonista de Lisey's Story, una sèrie de televisió per a la plataforma d'Apple que produirà J.J. Abrams amb guió de l'escriptor Stephen King, segons informa The Hollywood Reporter. King adaptarà a la petita pantalla la seva novel·la homònima, publicada l'any 2006, que explica la història dels estranys successos que li passen a una dona després de perdre el seu marit. La ficció tindrà una temporada de vuit episodis. A més, Moore, King i Abrams figuraran com a productors executius de la sèrie.