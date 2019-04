Jake Gyllenhaal protagonitzarà la nova minisèrie d'HBO «Lake of Success»

L'actor Jake Gyllenhaal exercirà de protagonista i productor executiu de la nova minisèrie que prepara el canal HBO. Es tracta de l'adaptació televisiva Lake of Success, escrita per Gary Shteyngart i publicada el setembre de 2018. El mateix Shteyngart ha firmat els guions al costat de Tom Spezialy, nominat a l'Emmy per Mujeres desesperadas. La ficció narrarà així la història de Barry Cohen, supervisor d'un multimilionari fons de cobertura, que decideix fugir de l'estrès laboral i familiar per emprendre un viatge en el qual es retrobarà amb el seu amor universitari.