La sèrie «Vis a Vis» arribarà al Japó el 23 d'abril a través del canal Hulu

Vis a Vis, la reeixida sèrie de Globomedia per a Atresmedia i produïda per Fox en les dues últimes temporades, arribarà el pròxim 23 d'abril al Japó. Segons ha informat el grup Mediapro en un comunicat, la ficció espanyola s'emetrà completa de forma exclusiva i en primícia al Japó durant el 2019, gràcies a l'acord establert entre Imagina International Sales i la plataforma Hulu Japan. Així Vis a Vis s'ha convertit en la primera sèrie espanyola d'arribar a Hulu Japan. La sèrie es va acomiadar per sempre el mes de febrer amb un episodi especial.