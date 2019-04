TV3 recorda la fita històrica del Joventut de Badalona a Israel

El 21 d'abril del 1994 el Club Joventut de Badalona va fer el cim a Tel Aviv (Israel). En una emocionant final, els verd-i-negres van acabar superant l'Olympiacos de Grècia per 59 a 57 amb el recordat triple de Corny Thompson i un final d'infart amb 4,8 segons que es van fer eterns després d'un tir lliure errat per Paspalj. Aquell equip de la Penya estava format majoritàriament per jugadors de la casa, com els germans Rafael i Tomàs Jofresa, Jordi Villacampa, Juanan Morales, Ivan Corrales, Dani Pérez, Dani Garcia, Joffre Lleal i Alfons Albert; més l'expivot del FC Barcelona Ferran Martínez i els dos nord-americans Corny Thompson i Mike Smith. I dirigit pel multicampió entrenador serbi Zeljko Obradovic, que dos anys abans havia pres el màxim guardó europeu al Joventut dirigint el Partizan.

Spirit of Tel Aviv 94 és el relat de com aquell equip entrenat per Obradovic va guanyar la Lliga Europea al pavelló de la Mà d'Elies de Tel Aviv, el primer campionat d'Europa de la història del bàsquet català. Un exhaustiu repàs d'aquella temporada europea 93/94, plena de dificultats, que va culminar amb l'èxit més gran de la història del Club Joventut Badalona. L'èxtasi es va apoderar de Badalona amb aquell títol i l'endemà 35.000 aficionats van aclamar el seu equip davant del Palau Olímpic de Badalona. 25 anys després, el documental Spirit of Tel Aviv 94 reuneix els integrants d'aquell equip.