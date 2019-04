Comença el rodatge de la tercera temporada del programa «Joc de cartes»

Joc de cartes, el concurs gastronòmic líder d'audiència de TV3 en col·laboració amb DLO/Magnolia, presentat per Marc Ribas, en què competeixen diversos restaurants de tot Catalunya, ja ha començat el rodatge de la que serà la tercera temporada. Marc Ribas ha tornat a engegar la furgoneta del programa per recórrer Catalunya a la recerca dels millors restaurants de tot tipus arreu del país. Com sempre, el cuiner i presentador aprofitarà l'oportunitat per destacar els productes del territori, com els pèsols del Maresme, la cuina medieval o l'horta del camp del Baix Llobregat.