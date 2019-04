Movistar estrena el telefilm «Agatha Christie y la verdad del crimen»

Movistar+ estrena aquest divendres el telefilm Agatha Christie y la verdad del crimen, que gira al voltant de la desapació sobtada de la famosa escriptora de novel·la de suspens. El 1926, Christie vivia un dels seus pitjors moments professionals, després quedar-se sense inspiració per crear noves històries. A més, la seva vida personal també s'ensorrava en assabentar-se de les infidelitats d'Archibald, el seu marit. El 3 de desembre del 1926 la reina de la novel·la de misteri es va evaporar. Després d'una discussió amb el seu marit, va sortir de casa de Berkshire per dormir a Yorkshire, i allà es va perdre la seva pista.

Més de mil agents de policia, quinze mil voluntaris i fins i tot el mateix Sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, la buscaven. El 14 de desembre, Christie va aparèixer registrada en un hotel –el nom coincidia amb el de l'amant d'Archibald– amb nom fals i, aparentment, no recordava res.

Protagonitzada per la britànica Ruth Bradley, la pel·lícula imagina el que va poder passar durant aquests onze dies. Una història en la qual hi ha desaparicions, assassinats, herències pel mig i un misteri sense resoldre... Com en les seves novel·les. Pippa Haywood, Ralph Ineson, Tim McInnerny, Blake Harrison, Samantha Spiro, Joshua Silver i Luke Pierre completen el repartiment.

Agatha y la verdad del crimen s'estrena aquest divendres a partir de les 22 h al canal #0 de la plataforma, i després estarà a disposició dels clients en el catàleg de pel·lícula sota demanda.