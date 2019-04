NBC renova la sèrie sobrenatural «Manifest» per una segona temporada

Manifest, la sèrie creada per Jeff Rake i protagonitzada per Melissa Roxburgh i Josh Dallas, tindrà una segona temporada, després que el canal NBC n'hagi confirmat la renovació. Després dels 16 capítols de la seva primera tanda, la ficció ha aconseguit convèncer la cadena i ja ha rebut el vistiplau per produir nous lliuraments per a lasegona temporada. Manifest, que a l'Estat espanyol s'ha pogut veure en obert a través d'Antena 3, se centra en els passatgers i la tripulació d'un avió comercial que reapareix sobtadament després d'haver estat considerats morts durant cinc anys.