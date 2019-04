Netflix invertirà 100 milions en un nou centre de producció a Nova York

La multinacional d'entreteniment Netflix invertirà 100 milions de dòlars fins al 2024 per posar en marxa un centre de producció a Nova York, amb unes oficines al districte de Manhattan i sis estudis de televisió en el de Brooklyn.

L'acord de la companyia amb l'Estat de Nova York suposarà la creació directa de 127 llocs executius per a les branques de contingut, màrqueting i producció que treballaran a les oficines del centre de la ciutat, i els estudis podran acollir milers de treballadors per a tasques audiovisuals.

«Netflix és innovador, creatiu i valent, igual que els novaiorquesos, i l'expansió d'aquesta companyia capdavantera a Nova York demostra novament que l'Estat Imperi és obert als negocis», afirma el governador, Andrew Cuomo.

Per al director global d'Operacions d'Estudi i Immobiliàries de la companyia, Jason Harinton, Nova York ha creat facilitats per a la producció de pel·lícules i «s'ha convertit en la llar per a alguns dels millors talents creatius i executius del món».