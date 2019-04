L'Iran denuncia que Google bloqueja l'accés a YouTube de dues cadenes del país

La companyia Google ha bloquejat l'accés de les cadenes iranianes PressTV i HispanTV als seus comptes a la plataforma de YouTube, segons van denunciar els esmentats mitjans, que van recalcar que la mesura va arribar sense avís previ i per suposades «violacions de les polítiques». PressTV va ressaltar que, si bé el seu compte continuava obert al públic i de moment hi permetia l'accés, els administradors no podien accedir ni publicar contingut. La companyia Google de moment no s'ha pronunciat ni ha fet cap declaració al respecte.