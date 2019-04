La sèrie «Better Call Saul» podria finalitzar amb la sisena temporada

Better Call Saul podria finalitzar aviat. Giancarlo Esposito, l'actor que interpreta Gus Fring, ha declarat en una entrevista per a Collider que la preqüela de Breaking Bad podria finalitzar amb la sisena temporada. La ficció, que es troba en plena producció de la cinquena temporada, tindria una temporada més per tancar la història. Segons Esposito, la ficció d'AMC «tindrà sis temporades», ja que «sembla que aquesta és la manera més còmoda d'acabar la sèrie». La cadena encara no ho ha confirmat, però tot indica que ho farà aviat.