Anna Simon torna a TV3 per presentar «Persona infiltrada»

Aquesta nit, a les 22.35 h, TV3 estrena Persona infiltrada, un concurs que barreja intriga i reality, on les famílies no són el que sembla. Presentat per Anna Simon, és una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de Veranda TV, basat en el format El impostor creat per Pausoka. A cada programa, una personalitat coneguda passa un dia amb una família anònima amb un sol objectiu: descobrir quin membre de la família no és realment de la família. És a dir, descobrir qui és la persona infiltrada. Perquè a cada família participant s'hi ha infiltrat una persona que es fa passar per qui no és. Si la cara coneguda l'encerta, guanya. Si falla, la família i la persona infiltrada obtenen la victòria.

La personalitat que visita la família ha de fer servir totes les seves habilitats deductives i fer tot tipus de preguntes compromeses si no vol deixar-se entabanar. Això sí, ha de respectar la intimitat de la família. Per la seva banda, la família i la persona infiltrada fan mans i mànigues per no ser descoberts. Poden mentir tant com vulguin en el que estigui relacionat amb l'infiltrat, però han de dir la veritat sobre la resta.

La competició és aferrissada perquè a cada programa hi ha 5.000 euros en joc. Si la cara coneguda no descobreix qui s'ha infiltrat, la família i la persona infiltrada es reparteixen els diners. Si ho descobreix, els diners se sortegen entre els espectadors que han votat i encertat la persona infiltrada a través de l'app de TV3 i un d'ells s'endú el premi. És un concurs doble: la família i el personatge conegut juguen in situ, i l'audiència, des de casa.

Tomàs Molina és l'encarregat d'estrenar el programa i passar tot un dia amb una família de Ripoll. L'home del temps tindrà 12 hores per visitar la casa familiar, conèixer-ne els components, fer activitats plegats, menjar amb ells i sotmetre'ls a un interrogatori individual. El Tomàs se sorprendrà en descobrir una família molt arrelada a la comarca, apassionada dels pastorets i de l'Espanyol.

Aquest nou format suposa el retorn d'Anna Simon a TV3, cadena en la qual va debutar com a col·laboradora en programes com Divendres o Tvist i el popular concurs de cant coral Oh Happy Day.