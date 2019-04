La sèrie «Los 100», del canal The CW, tindrà una setena temporada

La sèrie Los 100 tindrà una setena temporada. Pocs dies abans de l'estrena de la seva sisena tanda d'episodis, prevista per al dimarts que ve, 30 d'abril, el canal nord-americà The CW ha confirmat la seva renovació. Així mateix, la cadena també ha anunciat la continuïtat d' All American, In The Dark i Roswell: New México, tres de les ficcions que ha estrenat aquesta temporada i que s'han guanyat la renovació amb una segona tanda de capítols. Ara per ara, el canal no ha anunciat cap cancel·lació, tot i que fa uns dies es va saber que Sobrenatural finalitzarà amb la 15a temporada.