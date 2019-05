L'emissió de l'últim episodi de «Juego de Tronos» bat tots els rècords d'audiència

Tot i la divisió d'opinions sobre la seva qualitat, amb moltes crítiques sobre el desenllaç, l'última temporada de Juego de Tronos ha batut tots els rècords d'audiència a HBO. Segons les dades aportades per la plataforma i recollides pel portal TVLine, l'últim capítol de la sèrie, emès dilluns a la matinada, va aconseguir un total de 19,3 milions d'espectadors entre totes les plataformes. Pel que fa a l'emissió lineal a través del servei de la plataforma HBO, l'episodi va congregar 13,6 milions de persones, una dada aclaparadora per a una plataforma de pagament, i la millor xifra registrada per HBO.