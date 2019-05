Lisa Kudrow serà la protagonista de «Good People», la nova comèdia d'Amazon Prime

L'actriu Lisa Kudrow, coneguda per haver donat vida a la Phoebe de Friends, serà la protagonista de la nova comèdia que prepara Amazon Prime Video. Es tracta de Good People, una ficció situada en un departament d'una universitat en què tres generacions de dones treballen colze a colze per reconciliar les idees socialment construïdes amb les opinions ètiques actuals pel que fa a temes com el sexe, la raça, la classe i el gènere. Kudrow serà Lynn Steele, la meticulosa «defensora» del centre, que de sobte s'adona que està desconnectada dels més joves.