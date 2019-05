Prensa Ibérica nomenarà Anna Cristeto directora d'El Periódico de Catalunya

Prensa Ibérica, grup al qual pertany Regió7, nomenarà Anna Cristeto directora d'El Periódico de Catalunya en els propers dies. La periodista gironina, actual delegada d'Europa Press a Catalunya, substituirà Enric Hernández al capdavant del diari. Cristeto és la delegada de l'agència de notícies Europa Press a Catalunya des del 2011, on ha estat també redactora en cap d'Economia, Tribunals i Successos. Especialista en informació econòmica i empresarial, Cristeto ha desenvolupat també la seva tasca professional a La Vanguardia i a les delegacions a Barcelona dels diaris Expansión i Gaceta de los Negocios. Llicenciada en periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), té un postgrau en comunicació empresarial per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i va realitzar el 2014 el Programa de Desenvolupament Directiu (PDD) de l'IESE Business School.

Al final d'abril, Prensa Ibérica va adquirir la totalitat de capçaleres del Grupo Zeta. Després de la compra, la companyia que presideix Javier Moll supera els 2,2 milions de lectors diaris en paper i els 25 milions d'usuaris al mes a Internet.