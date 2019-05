«Orange is the new black» tornarà per acomiadar-se el pròxim 26 de juliol

Netflix ha fixat la data d'estrena de la setena temporada d' Orange is the new black. La sèrie carcerària tornarà per acomiadar-se el pròxim 26 de juliol, tal com ha anunciat la plataforma a través de les xarxes socials. En els tretze episodis finals de la sèrie els espectadors podran veure Piper (Taylor Schilling) intentant adaptar-se a la vida a l'exterior; l'amistat entre Taystee (Danielle Brooks) i Cindy (Adrianne C. Moore) tenint els seus pros i els seus contres a causa de la sentència de cadena perpètua. Seran algunes de les trames que serviran per posar punt i final a una de les ficcions més reeixides de la plataforma Netflix.