«Sense ficció» analitza l'origen i els perills de l'extrema dreta

El programa Sense ficció (21.55 h, TV3) estrena aquesta nit Amenaça totalitària, un documental d'Albert Elfa i Ricard Belis que entra en el món de l'extrema dreta d'Espanya, Itàlia i Suècia, i analitza les causes del seu creixement. Des de fa uns mesos, l'extrema dreta causa pànic entre els demòcrates d'arreu d'Europa. Els partits de tall radical han aconseguit entrar a les institucions i marcar l'agenda política. El masclisme, la xenofòbia, el populisme, el patriarcat i l'autoritarisme són presents en idearis de partits que, no obstant això, sempre intenten mostrar una cara amable i no es consideren ultradretans.

Però la realitat és que l'arribada de formacions d'extrema dreta a les institucions ha tornat a posar sobre la taula temes que ja es creia que estaven superats. És l'agenda de l'extrema dreta que impregna partits i mitjans de comunicació. L'extrema dreta és present en pràcticament totes les institucions europees i del món occidental. On ja governen, retallen llibertats, assumeixen poders que no els pertoquen i ataquen l'estat de dret.

El documental Amenaça totalitària entra en el món de l'extrema dreta d'Espanya, Itàlia i Suècia, i analitza les causes del seu creixement: una globalització mal portada que ha anul·lat l'ascensor social i ha fet més grans les diferències de classe, uns partits polítics que no han sabut interpretar les necessitats dels més desfavorits i una extrema dreta demagògica que aprofita aquest buit, eleva a la categoria de problema la immigració i imposa una única identitat nacional, de la qual s'erigeix en salvadora i garantista.

Per analitzar el fenomen a Espanya, el documental viatja a Andalusia, on va emergir primer l'extrema dreta en unes eleccions, i visita ciutats com El Ejido, a Almeria, on, tot i tenir l'índex d'atur més baix d'Andalusia, el fantasma de la immigració que pren els llocs de treball i provoca delinqüència és el lema polític que ha fet guanyadora l'extrema dreta.

El documental radiografia els militants, simpatitzants i quadres de Vox a Catalunya, formats per una amalgama d'exmilitants del PP i de forces d'extrema dreta; des d'exnazis fins a feixistes i ultradretans. S'assisteix a mítings i reunions de Vox i s'entrevista alguns dels seus intel·lectuals, com Fernando Sánchez Dragó, autor del llibre programàtic i patriòtic sobre Vox i el seu líder, Santiago Abascal.