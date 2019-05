Ricard Ustrell prepara un nou programa de debat polític per a TV3

Ricard Ustrell podria ser l'encar-regat de presentar un nou format de tertúlia política a TV3. Segons informa el diari Ara, la cadena pública està treballant en un programa d'autor que s'emetria en la franja de migdia, entre les 12 i les 2, i que abordaria l'actualitat política, seguint l'estil d'espais com Al Rojo vivo, que presenta Antonio García Ferreras a La Sexta. Ara per ara, des del canal públic de Catalunya es veu amb bons ulls tirar endavant aquest projecte, que, no obstant això, estaria pendent de ser aprovat pel consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). De ser aprovat aquest nou programa, Ustrell no abandonaria la seva tasca al capdavant de Quatre gats, el programa d'entrevistes sobre temes d'actualitat que actualment presenta per la cadena pública.

Des de fa dos anys, la franja de migdia de TV3 ha quedat buida, després que s'aprovés una remodelació de la graella i entrés una nova versió més curta del programa Els matins, que fins llavors s'allargava fins a 2/4 de 2 del migdia. La remodelació és va realitzar per l'estrena del nou programa conduït per Núria Roca, A tota pantalla, que ocupava la franja que va de les 11 del matí a 3/4 de 2 del migdia. Poc temps després de la seva estrena, la cadena va decidir unilateralment fulminar Roca i el seu format. Des de llavors, la franja es troba ocupada per la connexió amb els informatius del 3/24.