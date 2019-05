El canal 33 estrena la sèrie documental «El Brasil, una història natural»

Aquesta nit, a les 22.50 h, s'estrena al canal 33 El Brasil, una història natural, una coproducció de Terra Mater Factual i National Geographic. Al llarg de cinc episodis, la sèrie fa un repàs per les costes paradisíaques, els boscos inundats i la fauna més sorprenent del Brasil. Selves enigmàtiques i poc conegudes on viuen animals com la mona més grossa de l'Amèrica del Sud, falciots que travessen les cascades i ocells que practiquen la dansa nupcial durant més de 10 anys. A l'interior del país, jaguars, llúdries gegants i caimans; i a la seva costa, de 7.500 quilòmetres i que és una de les més diverses del món, s'hi troben balenes, dofins, pops itinerants i serps verinoses.