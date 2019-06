Ernest Maragall i Pedro J. Ramírez seran avui a l'espai «Preguntes freqüents»

La periodista Cristina Puig, que condueix el programa Preguntes freqüents (TV3, 21.55 h) , entrevistarà Ernest Maragall en una setmana marcada per la incertesa sobre qui serà alcalde de Barcelona. El FAQS analitzarà el judici del Tribunal Suprem als líders del procés amb la docusèrie «Causa 20907» i tindrà la presència de Marina Roig, advocada de Jordi Cuixart, per valorar el dictamen del Grup de Treball de Detencions Arbitràries de l'ONU. Al FAQS també s'entrevistarà el director d'El Español, Pedro J. Ramírez, per saber com interpreta el nou mapa electoral espanyol.