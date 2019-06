«30 minuts» entra al nou Brasil de l'ultra Jair Bolsonaro

L'1 de gener, Jair Bolsonaro va ser nomenat president de la República Federal del Brasil, després de guanyar unes disputades eleccions al seu rival, Fernando Haddad, del Partit dels Treballadors. Bolsonaro va guanyar a la segona volta amb més del 55% dels vots i una majoria parlamentària que li permet portar a terme totes les promeses que va fer durant la campanya.

Bolsonaro és un excapità i el primer militar que accedeix al poder després del cop d'estat que va fer l'exèrcit el 1964 i la dictadura que va imposar fins al 1985. Però, com és que un polític que un any abans només aconseguia un 4% d'intenció de vot entre l'electorat brasiler ha arribat a la presidència del Brasil?

Hi ha tres puntals que han fet possible la seva victòria: les esglésies evangèliques, l'exèrcit i els ter-ratinents. Tres poders omnipresents que, des de l'ombra, confabulaven perquè hi hagués un canvi de timó en les polítiques socials que havien implementat els governs de Lula da Silva i Dilma Rousseff.

Els militars i Bolsonaro no són una excepció, reivindiquen la dictadura com un període d'estabilitat i bonança econòmica i veuen en el nou president una garantia per a «l'ordre i la moral» que diuen que el Brasil ha perdut. L'exèrcit ja s'ha desplegat a les faveles de Rio per combatre en una «guerra sorda» que l'any passat va causar 64.000 morts.

Els militars, alguns amb rang de ministre i amb un centenar de diputats electes, volen que s'aprovi una polèmica llei que permeti que si un agent de l'ordre mata un sospitós no sigui jutjat per això, sigui o no culpable la víctima.

«El Brasil per damunt de tot i Déu per damunt de tots» és un principi amb què els militars coincideixen amb les esglésies evangèliques, l'altre pilar que aguanta el nou edifici institucional brasiler. Victòria en Crist, amb dotze milions de fidels i liderada per Silas Malafaia, és l'església evangèlica més conservadora del país, contrària a l'avortament, als matrimonis homosexuals i a la ideologia de gènere i que, en canvi, defensa que a l'escola s'adoctrini a partir de les teories creacionistes.