«Accidents de cotxe», de «Quèquicom», finalista al Premi de Seguretat Viària

El reportatge Accidents de cotxe, del programa de divulgació científica del 33 Quèquicom, dirigit i presentat per Jaume Vilalta, ha estat seleccionat com a finalista en la categoria de televisió dels Premis Periodístics de Seguretat Viària, que atorga la Fundació Línea Directa. El reportatge és un treball de Fina Brunet i Roger Caubet, i es va estrenar el 5 de maig de l'any passat. En el reportatge s'explica, per exemple, com es pot sortir d'un cotxe que queda cap per avall, com cal descordar el cinturó de seguretat sense lesionar-se les cervicals i quina és la millor manera de frenar el cotxe en sec.