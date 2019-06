Sílvia Abril presentarà el concurs «¡Ahora caigo!» durant els mesos d'estiu

Arturo Valls agafarà aquest estiu unes setmanes de descans al capdavant del concurs ¡Ahora caigo!, d'Antena 3. No obstant això, la cadena d'Atremedia no cessarà la seva emissió. L'encarregada de presentar el format produït per Gestmusic durant la temporada estival serà Sílvia Abril, segons informa el portal YoTele. Les properes setmanes, la popular humorista es posarà al capdavant del concurs per posar-li el seu particular toc d'humor. Aquesta serà la primera vegada que el valencià té una substituta a l'estiu, encara que a l'octubre de l'any passat, Jorge Fernández el va presentar una tarda amb motiu d'una edició especial.