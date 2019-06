Gemma Nierga tanca el cicle trimestral Pessics de Vida

La periodista Gemma Nierga tancarà el cicle trimestral d'entrevistes Pessics de Vida dimecres que ve, 12 de juny, a les 8 del vespre, a la sala d'actes del Centre Cultural el Casino, de Manresa, amb una conversa amb la també periodista de Regió7 Gemma Camps.

Nierga, amb una extensa trajectòria a la ràdio i a la televisió, presentarà el llibre Tres dies a la presó. Un diàleg sense murs (Rosa dels Vents), que recull la llarga entrevista que va fer a Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, durant els vuit mesos que va ser a la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada . «El temps és la clau per fer bon periodisme i aquest llibre, amb en Jordi Cuixart, m'ha permès preguntar amb molt de temps. Han estat dotze hores d'una llarga entrevista», explica.

L'acte és organitzat per la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes i el Centre Cultural el Casino amb la col·laboració d'Òmnium Bages-Moianès.

Els altres convidats del cicle trimestral que han estat entrevistats aquest any són el cantant Ramon Mirabet, per la també cantant i periodista Anaïs Vila, el 29 de maig, i l'advocat Gonzalo Boye, per Gonçal Mazcuñán, exdirector de Regió7, el 24 d'abril.