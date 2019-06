Movistar estrena el nou thriller «Hierro», amb Candela Peña

Movistar estrena avui la seva nova sèrie de producció pròpia, Hierro. La ficció, que consta de vuit lliuraments i ha estat rodada íntegrament a l'illa d'El Hierro, ha estat creada per Pepe Coira i dirigida per Jorge Coira. Candela Peña i Darío Grandinetti encapçalen l'elenc d'aquest drama policíac. Al seu costat, destaca un ampli nombre d'actrius i actors canaris com Mónica López, Yaiza Guimare, Kimberley Tell, Tania Santana, Luifer Rodríguez, Mari Carmen Sánchez o Antonia San Juan, als quals se suma l'actor català Joan Carles Vellido.