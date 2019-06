La primera sèrie noruega de HBO, «Beforeigners», s'estrenarà el 21 d'agost

HBO vol apostar fort per la creació de noves sèries originals al continent europeu per tal de no perdre de vista Netflix, que actualment domina el mercat de streaming. La nova producció del gegant nord-americà a Europa serà Beforeigners, la seva primera sèrie original noruega, que entrellaça elements de thriller amb brots de ciència-ficció clàssics. Segons informa Formula TV, la ficció, creada per Anne Bjørnstad i Eilif Skodvin, estarà disponible en els territoris en què HBO Europe té presència des del 21 d'agost, i constarà de sis entregues d'una durada de 45 minuts cadascuna.