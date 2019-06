La periodista Cristina Jolonch visita aquesta tarda l'espai «Noms propis»

Cristina Jolonch visita avui Noms propis (18.30 h, La 2), programa dirigit i presentat per Anna Cler, amb qui parlarà de la seva professió com a periodista. Una feina que li ha donat l'oportunitat d'entrevistar moltes persones: «Escoltar és fonamental. Quantes vegades ens passa que una resposta et genera una pregunta en la qual tu no havies pensat? Una de les coses més maques de la nostra feina és poder acostar-nos a personatges diferents. Les històries més emocionants i més fascinants les trobes en persones que descobreixes un bon dia fent un reportatge».