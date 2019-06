Jordi Basté indaga si es pot allargar la vida i enganyar la mort

El periodista Jordi Basté explora, en el programa No pot ser! (TV3, 22.45 h), els camins per enganyar la mort i si és ètic voler ser immortal. Basté intentarà respondre preguntes com ara si la fita de la immortalitat és realment plantejable o si ja ha nascut el primer ésser humà que viurà 150 anys.

Per explorar com combat l'espècie humana el camí a la mort amb el suport de la ciència i la tecnologia, el periodista farà una primera parada a Madrid per conèixer el projecte de María Blasco, la directora del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques (CNIO). El seu treball amb telòmers per allargar la vida dels ratolins ha donat la volta al món i obre una via sòlida per allargar notablement la vida humana.

La via biològica de Blasco és una de les maneres de buscar la immortalitat, segons explica el futuròleg i físic Ian Pearson. L'altra via és el transhumanisme, que porta a combinar el cos humà amb tecnologia per allargar –i potser perpetuar– la vida. També es parlarà amb Josep Maria Mainat, que fa un ús intensiu de la tecnologia i els diversos gadgets mèdics per mesurar-se el cos al milímetre i tenir controlada la salut. És el primer pas, diu, per allargar la vida i no deixar mai de somriure, diu el membre de la Trinca, que amb els seus gadgets no deixarà indiferent Basté.