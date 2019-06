La fascinació que sentia Hitler per París, al «60 minuts»

El programa 60 minuts presenta avui el reportatge Hitler i París, història d'una fascinació, sobre el viatge llampec que el fürher va fer a la capital francesa l'endemà de l'armistici entre França i Alema-nya, el 23 de juny del 1940. La capital francesa sempre havia exercit una gran influència en el führer, i el líder alemany aprofita que ara «és seva» per visitar els llocs més emblemàtics. El 23 de juny del 1940 Hitler va anar a París, acompanyat pels arquitectes Albert Speer i Hermann Giesler, l'escultor oficial del règim nazi Arno Breker, i un grup d'oficials sènior i guardaespatlles. Per primera i única vegada a la seva vida, el líder nazi d'Alemanya va visitar la Ciutat de la Llum, capital que sempre havia somiat descobrir. Contra tot pronòstic, no va arribar a desfilar ni a celebrar la seva victòria militar sobre França, sinó que va descobrir París com a part d'una ràpida visita d'unes hores.

La visita d'Adolf Hitler va ser immortalitzada per Walter Frentz, càmera oficial, i va ser transmesa a tots els cinemes alemanys. El führer va arribar a establir una particular connexió amb Napoleó, el gran senyor de la guerra, a qui admirava. Sobre la base de les imatges de la visita del juny del 1940, aquest documental revela en profunditat la visió contradictòria del dictador sobre el París ocupat: entre la fascinació i la repulsió.