Isabel Allende presenta la nova novel·la «Largo pétalo de mar», a La 2

El programa Página 2 tindrà de convidada l'escriptora xilena Isabel Allende per parlar sobre la seva nova obra, Largo pétalo de mar, que és com Pablo Neruda es referia a Xile. El poeta és un dels personatges principals de la novel·la, que narra la història d'una parella d'immigrants espanyols que aconsegueixen fugir de la guerra civil i dels camps de concentració francesos gràcies al Winnipeg, el vaixell que Neruda va noliejar per ajudar els republicans. La novel·la parla d'exili i mostra bona part de la història xilena del segle XX.