María Pujalte s'incorpora a l''spin off' de «Merlí: Sapere Aude»

Les tres temporades que va durar la sèrie Merlí es van emetre amb un gran èxit per TV3, en hora punta i amb quotes de pantalla de més del 22 %.

Movistar+ va anunciar l'acord amb TV3 que permetia la continuïtat de Merlí, i garantia així una vida nova per a aquesta sèrie d'èxit, que es podrà seguir en exclusiva a Movistar+ a partir de final del 2019. Aquesta és la primera sèrie original de Movistar + rodada en català.

La ficció creada per Héctor Lozano continuarà sent escrita per ell mateix i produïda per Veranda TV, el mateix equip creatiu i tècnic de les temporades anteriors, per garantir el segell Merlí que va agradar tant als seguidors de la sèrie original.

El rodatge de Merlí: Sapere Aude, que va arrencar el 20 de maig passat, durarà unes 10 setmanes i es farà en diferents escenaris com la Universitat de Barcelona, el Barri Gòtic, el Raval i les platges de Barcelona.

La sèrie serà protagonitzada pel personatge de Pol Rubio (Carlos Cuevas), que tornarà a les aules i començarà els estudis a la facultat de Filosofia mesos després de la mort d'en Merlí, moment en el qual va acabar la sèrie original. Aquí és quan comença la nova, en aquest moment el Pol se sent perdut i sol i s'ha convertit en una persona molt més insegura i indecisa. Al repartiment s'hi incorporen cares noves. En destaca la participació de l'actriu María Pujalte ( Periodistas, 7 vidas, Los misterios de Laura), que encarnarà Bolaño, «la nova Merlí», mentora i font de motivació del protagonista.

El càsting principal està encapçalat per Carlos Cuevas (com a Pol) i David Solans (interpretant el Bruno) que ja apareixien a la sèrie Merlí, així com Boris Ruiz (Alfonso, el pare del Pol). Com a novetat, també actuaran Pablo Capuz (Roi, el nou amic del Pol) i Azul Fernández (estudiant argentina).

El Bruno haurà d'afrontar la situació que viurà després de la mort del seu pare i començarà una nova vida a la universitat, on estudiarà Història. La nova sèrie tindrà una primera entrega de 8 capítols de 50 minuts cadascun. Sapere aude és una locució del llatí que significa «atreveix-te a saber». Aquesta no serà una quarta temporada de Merlí, sinó una sèrie diferent que en mantindrà el mateix to i s'endinsarà en el món de la universitat.