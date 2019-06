Besa: «Necessitem refer-nos, recuperar la credibilitat i les ganes de ser periodista»

Més de 300 persones van omplir ahir l'Aula Magna i una sala annexa per seguir en directe l'acte d'investidura del periodista nascut a Perafita, al Lluçanès, Ramon Besa com a nou doctor honoris causa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). La cerimònia va estar presidida pel rector, Josep-Eladi Baños, i la presidenta del Patronat de la Fundació Universitària Balmes (FUB) i alcaldessa de Vic, Anna Erra.

En el seu discurs, Ramon Besa, acompanyat per una nombrosa representació d'amics, companys periodistes i familiars, va assegurar que la distinció de doctor honoris causa és la cosa més extraordinària que li ha passat mai, per «grandiloqüent, gratificant, i perquè em permet retrobar-me i reconciliar-me amb aquesta ciutat» que, segons va dir, li va permetre ser periodista. El nou doctor va estudiar al Seminari de Vic i en aquell entorn de «vocacions» el van convèncer, a ell i a la seva mare, que «a la vida, seria periodista o res més». Amb aquesta certesa, el 1975 va començar la carrera i l'ofici a El 9 Nou, formant part de l'equip fundador.



«El model de negoci ha caigut»

En un discurs ple de reconeixements als seus companys periodistes, que va definir com una «generació privilegiada», Besa va parlar de la situació actual de «l'ofici» i va assegurar que s'ha convertit en un «grau universitari» i que «el model de negoci ha caigut», ja que «hem perdut la confiança de la gent, no ens creuen, no ens compren perquè hem passat de la cultura de l'esforç a la cultura d'allò que és gratuït», va concloure.

En aquest sentit, va recomanar «recuperar la credibilitat i les ganes de ser periodista» per evitar la fragilitat i la vulnerabilitat que segons Besa és «fruit de ser els intèrprets de les notícies i no els portadors». Una situació que, segons ell, ha sorgit del «mal costum de no aixecar-se de la cadira per escriure la notícia», i per això es va lamentar del fet que alguns «joves periodistes no llegeixin i que no tinguin la vocació enciclopèdica que requereix l'ofici». El seu consell a tots ells és «intentar ser honestos i decents, tenir una ètica i, sobretot, ser fidels a la signatura», una fórmula que a ell li ha permès dir que dedicar-se a aquest ofici «ha valgut la pena» i que ara encara se sent «feliç com aquell nen de Perafita que esperava il·lusionat el cotxe de línia per poder llegir el diari, i la nit per escoltar la ràdio».

En el torn de parlaments també van intervenir el rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños, i la presidenta del Patronat de la FUB i alcaldessa de Vic, Anna Erra.