Netflix apuja els preus de subscripció a Espanya un o dos euros mensuals

Netflix, la productora i distribuïdora audiovisual en streaming, ha anunciat que incrementarà els preus de la subscripció a l'Estat espanyol entre el 9% i el 14% en funció del pla de subscripció que l'usuari hagi escollit. L'únic que no té canvis és el pla bàsic, que manté el cost de 7,99 euros. Des del 2017 la multinacional no havia apujat els preus.

Aquestes tarifes es faran factibles per als nous usuaris, i els ja subscrits rebran una notificació per correu electrònic i mitjançant l'aplicació 30 dies abans de la pujada de la tarifa. Netflix té uns 3 milions d'usuaris. El gener la multinacional també va incrementar els preus entre el 13% i el 18% als EUA. L'Estat espanyol no és l'únic país afectat, també s'ha aplicat l'increment a diversos països d'Europa, Àfrica i Orient Mitjà. L'empresa justifica el canvi de preus per la millora del servei i la seva inversió constant en noves pel·lícules i sèries. La quota del pla bàsic es manté per garantir que un gran nombre de persones segueixin gaudint dels continguts de la plataforma.