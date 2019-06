Juanra Bonet presenta els especials de «¿Quién quiere ser millonario?»

¿Quién quiere ser millonario?, un dels concursos amb més èxit en el món de la televisió espanyola, celebra el seu 20è aniversari amb diversos programes de contingut especial. Atresmedia TV produeix aquest nou format en col·laboració amb Warner Bros i ITVP España. Estarà conduït per Juanra Bonet, que havia estat presentador del conegut programa de concursos Boom!. Bonet s'ha fet un lloc a la cadena després de participar a El Intermedio i a Caiga quién caiga. El programa Boom!, que presentava des del 2014, s'ha convertit en el més vist de la temporada, i ell, en una de les cares de l'entreteniment a Espanya.

El programa ¿Quién quiere ser millonario?, que està basat en el format britànic creat per David Briggs, Mike Whitehill i Steven Knight, es va estrenar a la televisió espanyola el 2005 i va arribar a tenir un 20% de quota de pantalla cada tarda. Ha estat guanyador de molts premis internacionals i ha entrat a formar part de la història de la televisió, i s'ha adaptat a més de 120 territoris de tot el món.

Destaca per ser molt dinàmic i per adaptar-se als gustos i necessitats del públic, perquè el format és molt canviant. Per commemorar aquesta data i celebrar l'aniversari, passaran pel plató molts dels participants icònics dels diversos programes de concursos d'Espanya.