Atresmedia arriba a un acord per emetre la sèrie «Squish» a Espanya

Atresmedia ha arribat a un acord estratègic amb Planeta Junior per a la coproducció i emissió de la sèrie Squish a Espanya, que serà una de les ofertes de programació televisiva de Neox sota el paraigua d'emissions a Neox Kidz. Segons ha informat el grup audiovisual, Squish estarà ubicat igualment amb els seus lliuraments a Atresplayer, la plataforma de vídeo en línia d'Atresmedia, i serà protagonista de continguts generats en els entorns digitals de la companyia en xarxes socials i multimèdia, entre altres accions específicament dissenyades.

Produïda per Cottonwood Mitjana i Planeta Junior, en aliança amb Neox Kidz a Espanya i amb Gulli a França, Squish està desenvolupada per l'escriptor John Derevlany i està distribuïda per Federation Kids & Family i Planeta Junior. Basada en els llibres originals de Jennifer i Matthew Holm, Squish és una comèdia animada sobre el dia a dia d'un grup de nens que va a l'escola, les seves amistats, els seus pares i els seus esforços per encaixar. La sèrie segueix les aventures d'una nena que intenta trobar el seu lloc dins un món unicel·lular.