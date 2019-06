L'Audiència Nacional dicta contra un diàleg de Berto Romero a Movistar

L'Audiència Nacional ha inadmès una demanda de Telefónica Audiovisual Digital S.L.U., titular del canal #O de Movistar+, contra una resolució de la Sala de Supervisió Reguladora de la Comisión Nacional de los Mercados i la Competencia (CNMC) que li demanava que adoptés les mesures oportunes perquè en les seves emissions oferís una imatge respectuosa de les persones amb discapacitat, en compliment de la Llei 7/2010, del 31 de març, General de la Comunicació Audiovisual. Aquest programa té en la part creativa el cardoní Berto Romero.

La sentència, recurrible davant dels tribunals de cassació, dona la raó a la CNMC, que, com a autoritat en el mercat audiovisual, va requerir el 2018 Telefónica Audiovisual en aquest afer.

En el primer capítol de la sèrie Mira lo que has hecho, creada per Berto Romero i emesa en l'esmental canal de Movistar, s'establia una relació entre les persones amb síndrome de Down i les persones retardades. De fet, la sentència reprodueix la conversa entre dos personatges. «Mira, mira quina gràcia. Algun veí retardat ha llançat una burilla i m'ha fet un forat a la jaqueta», diu un dels personatges. I un altre li respon: «És síndrome de Down, fill meu».

L'Audiència Nacional considera que el tractament que es dona en el diàleg a les persones amb síndrome de Down i la imatge que es transmet d'aquest col·lectiu» no és adequat ni correcte des del punt de vista social i normatiu, tot i que la sèrie és una obra de ficció amb escenes humorístiques i satíriques».

Telefónica Audiovisual va re-córrer contra la decisió de la CNMC davant de l'Audiència Nacional, al·legant la llibertat creativa dels seus guionistes i productors, recurs que aquest tribunal ha desestimat i ha confirmat en tots els seus termes la decisió del regulador audiovisual.

Subscriu el que va dictar la CNMC en la seva resolució, que remarca que és una comparació «pejorativa i injustificada», i no li troba la connotació humorística que es pugui situar en un context en què determinades mencions sobre persones amb discapacitat o sobre qualsevol persona, independentment de les seves capacitats, puguin considerar-se adequades o, com a mínim, acceptades.