L'estiu arriba des d'avui al Super3 ple de reptes, novetats i aventures

Amb l'inici de les vacances escolars, el canal Super3 estrena nova graella de programació a partir d'avui dilluns, en què destaca l'estrena de quatre sèries noves: Els Mini Ninges, Els bons ossos bruns: Un estiu 'solprenent' i les coproduccions de TV3 Mya Go i Rupert & Sam.

També hi haurà capítols nous de les produccions L'inspector Gadget i Bola & Bill, i els súpers podran continuar gaudint de les aventures de Doraemon, En Gryzzy i els Lèmmings, Prodigiosa: les aventures de Ladybug i Gat Noir, Avatar: l'últim mestre de l'aire, El detectiu Conan, Els germans Kratt, Dinotren, Dot, Oddbods o Les sisters. Pel que fa als programes de producció pròpia, aquest estiu no hi faltaran les propostes de La família del Super3, El Mic i els seus amics i Rat Rank.

Mya Go, que s'emetrà de dilluns a divendres a les 8.15 h, és una sèrie d'animació, coproduïda per TV3, que s'adreça a nens i nenes en edat preescolar. La protagonista és la Mya, una nena petita que encomana el seu entusiasme a tothom qui l'envolta. És una nena valenta i aventurera que afronta les noves experiències amb molta empenta i actitud.

Els Mini Ninges (de dilluns a divendres, a les 9 h) està protagonitzada per un savi mestre ninja que entrena una nova generació de guerrers per posar fi a l'hegemonia del senyor Ashida, el malvat senyor de la guerra que vol transformar la natura segons la seva voluntat amb l'ajuda de la seva neta, la Shoko, i un exèrcit de samurais ferotges.

Després de l'estrena al canal Super3 de la sèrie Els bons ossos bruns. Ja és primavera!, arriba Els bons ossos bruns: Un estiu 'solprenent'. L'estiu ja ha arribat amb força al bosc dels Pics dels Ossos Bruns, i els seus habitants s'han d'adaptar a la pujada de les temperatures. Tot i la calor, el llenyataire Vick ha de continuar talant arbres per al seu amo, el senyor Li, que no li perdona ni un tronc. Però els germans ossos, el Bruc i el Barzer, no abaixen gens ni mica la guàrdia.

El cinema serà el protagonista del cap de setmana, amb l'emissió de dues pel·lícules els dissabtes i dues més els diumenges. Al llarg de l'estiu arribaran al canal films com Robby, Toby i el viatge fantàstic, Dracs: El regal de la fúria nocturna, Pinotxo 3000, Els Cinc i el misteri de la joia amagada o Thor: la llegenda del martell màgic.