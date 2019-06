HBO estrenarà la tardor vinent la sèrie basada en el mític còmic «Watchmen»

El canal HBO ha finalitzat el rodatge de l'esperada adaptació en sèrie de Watchmen. Segons informa el portal Comic Book, la sèrie arribarà a la plataforma la tardor vinent. Encara que es desconeixen els detalls de la trama, se sap que recull els plantejaments de l'obra original d'Alan Moore i Dave Gibbons, però amb nous personatges. De moment, tot just està confirmada l'aparició d'Ozymandias, interpretat per Jeremy Irons, mentre que altres emmascarats, com Angela Abar i Looking Glass, són incorporacions noves a l'univers.