Mònica Terribas deixa temporalment «El matí de Catalunya Ràdio»

Mònica Terribas estarà «temporalment» de baixa del programa estrella de Catalunya Ràdio, El matí de Catalunya Ràdio, del qual està al capdavant des del 2013. Així ho va comunicar ahir al matí l'emissora pública catalana, que atribueix aquesta absència de la periodista a «problemes familiars».

De fet, fa uns dies que la directora i presentadora d' El matí de Catalunya Ràdio està sent substituïda pel subdirector de l'espai, Gerard López. El que no detalla l'emissora és si Terribas tornarà al magazín matinal abans d'iniciar-se la programació estival de Catalunya Ràdio, o bé si ho farà a l'inici de la propera temporada.

El matí de Catalunya Ràdio és el segon programa més escoltat de la ràdio a Catalunya, amb 489.000 oients, segons les dades de l'EGM publicades dimecres. L'espai, que ha sumat 21.000 seguidors respecte al juny del 2018, només és superat per El món a RAC1, de Jordi Basté, amb 656.000 oients (45.000 menys que fa un any). D'aquesta manera, l'espai matinal continua sent un dels que més oients té de l'emissora pública, que arriba als 622.000 diaris.