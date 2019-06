Netflix renova la sèrie «La casa de papel» per una quarta temporada

Des de fa temps, Netflix està apostant fort per les sèries espa-nyoles. Una de les més reeixides és La casa de papel, que acaba de ser renovada per una quarta temporada. En la presentació de la tercera entrega, que arribarà el pròxim 18 de juliol, la plataforma va anunciar que ja treballa en la quarta part. Encara que Álex Pina, creador de la sèrie, tampoc ha volgut desvetllar molts detalls, sí que ha explicat que no hi haurà cap atracament fora d'Espanya. L'enregistrament d'aquesta quarta temporada estaria ja a punt d'arrencar, segons van afegir els seus responsables dijous durant un acte celebrat a Madrid.